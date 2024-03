Itália tem greve geral no Dia Internacional das Mulheres para reivindicar direitos e criticar política de Meloni

O comunicado também afirma: "É mais importante do que nunca sair às ruas para gritar a dissidência a todas as formas de opressão contra as mulheres e contra as políticas familiares, racistas e nacionalistas deste governo, que alimentam a exploração e a violência. A greve é também uma oportunidade para pedir medidas sérias e urgentes para combater o interminável rastro de sangue dos feminicídios, um fenômeno intolerável para um país que se afirma civilizado" conclui a nota.

Relação de Giorgia Meloni com as mulheres

Giorgia Meloni se define com o lema "mulher, mãe, italiana, patriótica e cristã", semelhante ao lema da extrema-direita "Deus, pátria e família". Porém, ela mesma faz questão de ser chamada com o artigo masculino, o Presidente do Conselho de Ministros, em vez de a Presidente do Conselho de Ministros, o primeiro-ministro, em vez de a primeira-ministra, o premiê em vez de a premiê.

Nestes 17 meses como chefe de governo, Meloni não trouxe benefícios significativos para as mulheres. Ela prometeu incentivos para as mães, com a esperança de reverter o índice de natalidade da Itália, um dos mais baixos do mundo. Em 2023, o número médio de nascimentos por mulher é estimado em 1,25. Mas as promessas não foram cumpridas.

As creches públicas diminuíram em vez de aumentarem. Na Itália, para cada cem crianças, apenas 27 conseguem vagas em creches públicas. Meloni prometeu também aulas gratuitas para o segundo filho, porém um quarto das mulheres italianas nem sequer tem o primeiro filho.

O governo aprovou o bônus para mães, mas apenas para trabalhadoras com contrato permanente e com, pelo menos, dois filhos. Portanto, poucas mulheres podem usufruir. Além disso, seu governo anunciou cortes nos impostos (IVA) sobre produtos para a primeira infância e cuidados femininos, mas acabou mantendo os tributos.