Carla Madeira leva best-sellers à Suíça e fala do doloroso processo de finalizar quarto livro

Além de autora de três livros que se tornaram best-sellers no Brasil, Carla é publicitária, sócia de uma agência em Belo Horizonte, mãe de dois filhos e madrasta de três. Carla é muita coisa e faz muita coisa: também compõe, canta, toca, pinta quadros.

"Eu acho que tem um lado muito forte meu é que todas essas coisas que eu faço - escrever, pintar, essas coisas ligadas a linguagens - são muito prazerosas. Então, não vejo como uma tarefa, um trabalho. Sempre dou um jeito de estar perto disso porque são coisas que me descansam", explica.

Consciência da luta das mulheres por seu espaço

Neste Dia Internacional da Mulher, ela conta que nunca pensou que não podia fazer algo por ser mulher. Montou a agência quando tinha apenas 21 anos, em um ambiente dominado pelos homens.

"Eu acessava todas as minhas possibilidades ali no trabalho, de crescimento, de me impor no mercado e, se os homens estavam contrariados com isso, eu nem notei. Eu realmente não me deixei paralisar ou muitas vezes nem percebi que estava incomodando", lembra. "A ponto de uma pessoa que trabalha comigo um dia me falar: 'tenha sempre consciência do seu privilégio. É uma exceção, pra você não achar que está todo mundo nesse lugar e pra você contribuir com essa luta'. Então, foi uma tomada de consciência: eu achava que não tinha barreira."

Impulsionada por esta determinação até hoje, ela incita as mulheres a "serem aquilo que ainda não são". "Façam", diz. "Eu sei que tem as barreiras, as dificuldades, mas é isso: decida fazer. Vamos buscar o caminho."