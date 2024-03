Coalizão liderada pelos EUA derruba 15 drones houthis no Iêmen

As forças dos Estados Unidos e aliadas abateram 15 drones disparados por rebeldes houthis iemenitas apoiados pelo Irã no Mar Vermelho e no Golfo de Aden, anunciou neste sábado (9) o Comando Militar do Oriente Médio dos EUA (Centcom). Pouco depois, os houthis assumiram a responsabilidade por um grande ataque, afirmando que dispararam mísseis contra um navio comercial "americano" e lançaram drones contra navios de guerra americanos no "Mar Vermelho e no Golfo de Aden".

Foi um dos maiores ataques dos rebeldes houthis do Iémen desde que iniciaram em, novembro, uma campanha de ataques com drones e mísseis contra navios que transitavam pelo Mar Vermelho, vital para o comércio global, em um sinal de solidariedade aos palestinos na Faixa de Gaza, onde Israel está em guerra contra o movimento islâmico Hamas desde 7 de outubro.

Este ataque de "grande escala" ocorreu antes do amanhecer no Mar Vermelho e no Golfo de Aden, informou o Centcom. As forças da coligação e o comando militar dos EUA avaliaram que os drones representavam "uma ameaça iminente aos navios mercantes, à Marinha dos EUA e aos navios da coligação na região", de acordo com a mesma fonte.