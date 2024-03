Em referendo, irlandeses dizem 'não' a modernização de lei sobre mulheres e família

O referendo suscitou pouco entusiasmo: a participação que não ultrapassou os 50% na maioria das 39 regiões eleitorais, segundo estimativas publicadas pela imprensa irlandesa.

Irlanda dá 'um passo atrás'

Antes de o primeiro-ministro se pronunciar, outros membros do governo já tinham admitido a derrota. O ministro da Igualdade, Roderic O'Gorman, citado pelo Irish Times, disse estar decepcionado e lamentar que o povo "não tenha visto a urgência de mudança" da Constituição.

Nesta semana, o primeiro-ministro Leo Varadkar havia declarado que uma vitória do "não" levaria o país a dar "um passo atrás". "Isso enviaria a muitas pessoas a mensagem de que não constituem uma família, segundo a nossa Constituição", disse ele, além de manter "a linguagem muito antiquada sobre as mulheres no lar e os deveres das mães no lar".

A Irlanda, um país da União Europeia com 5,3 milhões de habitantes, legalizou o casamento para casais do mesmo sexo em 2015 e o aborto em 2018. O governo contava com este duplo referendo, organizado no dia 8 de março, Dia Internacional dos Direitos da Mulher e logo depois de a França ratificar a inclusão do direito ao aborto na sua Constituição, para apagar ainda mais a marca deixada pela Igreja Católica nas instituições e vida social e privada dos irlandeses.

"As pessoas falaram. Fizeram ouvir a sua voz e devem ser ouvidas. As propostas do governo falharam", respondeu a líder do Sinn Fein, Mary Lou MacDonald.