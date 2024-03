Faixa de Gaza aguarda primeiro navio com ajuda humanitária por via marítima

O gabinete de Comunicação Social do governo do Hamas relatou mais de 30 ataques durante toda a noite, incluindo um contra um edifício residencial na cidade de Rafah, onde cerca de 200 pessoas se refugiavam.

As operações israelenses na Faixa de Gaza deixaram pelo menos 30.960 mortos em Gaza desde o início da guerra, afirmam autoridades do movimento islâmico.

A Faixa de Gaza, já sujeita a um bloqueio israelense desde que o Hamas assumiu o poder em 2007, faz fronteira com Israel, o Egito e o Mar Mediterrâneo.

"Nenhuma concessão"

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse na sexta-feira que cabe ao Hamas concordar com uma trégua com Israel. O braço militar do grupo reagiu respondendo que não faria "nenhuma concessão" nas suas exigências de paz, em um cessar-fogo definitivo e na retirada das tropas israelenses da Faixa de Gaza em troca de qualquer acordo sobre a libertação dos reféns.

No final do dia, o presidente Biden declarou que seria "difícil" conseguir um cessar-fogo antes do início do mês de jejum muçulmano do Ramadã, um objetivo que se tentou alcançar esta semana no Cairo entre os países mediadores (Egito, Catar e Estados Unidos) e o Hamas.