Na semana do Dia da Mulher, imprensa francesa homenageia deputada brasileira ex-empregada doméstica

Na semana do Dia Internacional da Mulher, as revistas semanais francesas destacaram a realidade de mulheres de diferentes lugares do mundo, entre elas, a deputada brasileira de São Paulo Ediane Maria do Nascimento e as iranianas do movimento "Mulher, Vida, Liberdade".

A revista francesa L'Express desta semana traça o perfil da deputada estadual paulista Ediane Maria do Nascimento (PSOL). A ex-empregada doméstica se transformou em representante do estado mais populoso do Brasil e "cujo PIB ultrapassa os da Bélgica e da Argentina", destaca a publicação.

O texto afirma que após sua chegada à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ALESP, Ediane conseguiu mudar os hábitos dos outros deputados, que agora cumprimentam o pessoal que faz a limpeza do prédio. "Antes, ninguém notava a presença deles", diz Ediane à revista.