Pais de Navalni agradecem homenagens persistentes ao opositor russo, que desafiam o Kremlin

Desde o funeral, em 1º de março, milhares de russos visitaram seu túmulo, coberto por uma montanha de flores, velas e mensagens, e continuam a ir até lá todos os dias para prestar suas homenagens. O cemitério fica ao sudeste de Moscou.

Após a morte do maior opositor do presidente Vladimir Putin, em 16 de fevereiro, em circunstâncias ainda não elucidadas em uma prisão no Ártico, a mãe dele teve de lutar durante vários dias com as autoridades para recuperar o corpo do filho e enterrá-lo.

A equipe de aliados de Navalni acusou o governo pela morte e de tentar encobrir os seus vestígios. O Kremlin nega.

Reação em plena eleição presidencial

Yulia Navalnaia, forçada a viver no exterior para evitar também ser presa na Rússia, prometeu continuar a luta do marido e pediu aos seus apoiadores para comparecerem às seções de votação em 17 de março, último dia das eleições presidenciais no país.

Uma esmagadora maioria dos russos apoia a reeleição do presidente. Mas as demonstrações de carinho a Navalni colocam em questão o discurso oficial do Kremlin e e evidenciam a resistência de uma tradição dissidente na Rússia contra poderes autoritários, o que já era observado sob o regime czarista e na antiga União Soviética.