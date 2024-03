Senado dos EUA valida acordo e volta a evitar 'shutdown' em última hora

Os senadores americanos validaram na noite de sexta-feira (8) um acordo sobre o orçamento, evitando assim a paralisia parcial da administração federal e permitindo dar um passo para a finalização do orçamento para o ano de 2024, após meses de divisões. O pacote de US$ 467,5 bilhões foi aprovado por ambos os partidos, apesar do desacordo entre muitos republicanos sobre certas despesas.

Este sinal verde, que inclui metade das 12 leis a serem adotadas para o ano de 2024, permite que todo um conjunto de agências e ministérios continuem a funcionar, como a Agricultura, o Comércio, a Justiça, a Ciência, o Ambiente, a Habitação e os Transportes, até o final do exercício financeiro, em 30 de setembro.

Sem este acordo de última hora, estas administrações teriam sido encerradas, o que os Estados Unidos chamam de "shutdown".