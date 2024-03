"A esgrima é uma dança das lâminas", diz atleta brasileira em preparação para a Olimpíada de Paris

Faltando pouco para os Jogos Olímpicos Paris 2024, a RFI acompanha a preparação de atletas brasileiros para esta competição. Alguns já estão classificados, mas outros ainda lutam pela tão sonhada vaga. É o caso da esgrimista Nathalie Moellhausen, campeã mundial individual em 2019. Aos 38 anos, ela se prepara para disputar a sua última olimpíada.

Maria Paula Carvalho, da RFI

A RFI conversou com a atleta ítalo-brasileira num clube da zona oeste de Paris, onde ela treina. "Estamos em uma ótima fase de preparação, concluindo a qualificação olímpica. A gente começou o ano passado, em maio, e a gente vai concluir no mês de março com as próximas duas competições", diz. "Estou curtindo cada competição, cada passo, porque a coisa mais importante para mim é estar no momento presente", indica.