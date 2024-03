Bombardeios israelenses deixam dezenas de mortos na véspera do ramadã em Gaza

O barco "transporta os primeiros equipamentos necessários à construção de um porto temporário para levar equipamento humanitário essencial", acrescentou. A construção pode levar cerca de 60 dias, segundo o Pentágono.

O anúncio de Joe Biden na quinta-feira, durante o seu discurso sobre o Estado da União, ocorre num momento em que as Nações Unidas alertam que a fome ameaça os 2,3 milhões de habitantes de Gaza, a maioria dos quais foram deslocados pelos combates, enquanto os bombardeios israelenses devastaram o enclave e a sua infra-estrutura.

O exército americano anunciou o lançamento aéreo de mais de 11.500 refeições no domingo em Gaza, em colaboração com a Jordânia. No total, de acordo com dados do Pentágono, os Estados Unidos despejaram cerca de 135 mil refeições no território este mês.

Ajuda pelo mar demora a chegar

Segundo o Ministério da Saúde do Hamas, 25 pessoas, a maioria crianças, morreram de desnutrição e desidratação neste fim de semana. "Eu alimento minha filha com água, água, para que ela não morra. Não tenho escolha", conta a mãe Barak Abhar, com seu bebê chorando em seus braços, na cidade de Gaza.