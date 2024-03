Inundações causam ao menos três mortes na França, e família está desaparecida

O quarto desaparecido, um homem, ainda não foi localizado em Ardèche. Segundo uma fonte da polícia, trata-se do gestor de uma central hidrelétrica que foi verificar as instalações do local.

As buscas foram interrompidas "ao anoitecer porque dada a situação das vias navegáveis, a intervenção [das equipes] é extremamente perigosa", disse à AFP em Dions o vice-diretor do departamento dos bombeiros do Gard, Thierry Carret.

Em 24h, o equivalente a um mês de chuvas

Outras três vítimas, encontradas mortas no Gard, também haviam tentado atravessar pontes submersas pelas enchentes, devido às fortes chuvas que caíram no sábado e durante a noite. Algumas áreas chegaram a registraram, em apenas 24 horas, volumes de chuvas superiores à média de um mês inteiro.

O primeiro corpo sem vida foi encontrado a poucas centenas de metros de onde um carro, com duas pessoas de nacionalidade belga, foi arrastado pelas ondas no sábado, por volta das 18h45, no vilarejo de Gagnières. O veículo havia passado por uma ponte cuja estrada havia sido interditada pelo município. Um policial municipal pediu diretamente ao motorista que não avançasse.

Acompanhe as notícias da RFI no WhatsApp