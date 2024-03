Nicarágua: Pela primeira vez, Fundo Verde do Clima, da ONU, cancela projeto de proteção de florestas

No papel, o projeto é relevante para o Fundo Verde do Clima, cujo objetivo é apoiar exatamente este tipo de iniciativa. Entretanto, muito rapidamente, o projeto foi alvo de oposição por parte de habitantes locais.

A maior parte do programa concentrou-se em áreas já desmatadas, ocupadas por grileiros que atacam, com frequência com violência, inclusive assassinatos, as comunidades indígenas já presentes nas regiões.

Primeira suspensão em julho de 2023

Como o dinheiro e a gestão do programa eram gerenciados pelas autoridades da Nicarágua, houve o temor de que este projeto agravasse ainda mais a situação - uma vez que o governo jamais foi eficaz para controlar a situação e fazer cumprir os direitos dos indígenas.

Este receio foi transmitido ao Fundo Verde que, três anos após o alerta, optou por deixar de fornecer o seu apoio e os seus milhões de dólares ao projeto. Uma primeira suspensão dos recursos havia sido determinada em julho, em advertência.

O valor, estimado em um total de US$ 115,7 milhões, visava reduzir em 47,3 milhões de toneladas os gases com efeito de estufa gerados pela degradação florestal. Em resposta, a Nicarágua reclamou, nesta sexta-feira (8), do cancelamento do financiamento.