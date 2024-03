Portugal decide futuro político em pleito considerado o mais importante em 50 anos de democracia

"Já sofri [preconceito] e não, não é fácil ser mulher, negra e imigrante", diz a brasileira, que possui também a nacionalidade portuguesa. "Quando ultrapassa uma barreira, você é apanhado em outras circunstâncias. Eu sou uma mulher, sou negra e fui para uma universidade privada, em que eu ouvi uma aula inteira de 45 minutos uma professora falar muito mal da mulher brasileira. Foram coisas que me custaram muito, pagar para estudar e ser discriminada, ou seja, estava pagando para ser discriminada", denuncia.

Moradia e alugueis

As estudantes brasileiras Victoria e Luiza, que chegaram de Vitória no Espirito Santo para estudarem em Portugal por meio do programa Erasmus, evocam o problema dos alugueis no país, um dos temas dessa campanha. "Eu vejo muitos portugueses comentando como o país está atrasado em relação a essa parte de empresas de atração de capital externo. Muitos estrangeiros vêm pra cá com o visto Gold, mas não investem totalmente seu dinheiro aqui. Eles simplesmente compram as casas", diz Victoria, 23.

"Essa questão dos alugeis toca a gente, que é imigrante", diz Luiza, 21. "A gente sente muita diferença por causa do valor do euro hoje em dia. E nós vivemos aqui na grande Lisboa, mas às vezes a gente precisa morar num bairro, nos arredores. É porque às vezes um quarto é o valor de um apartamento", diz.

Portugueses

A historiadora brasileira Thaís Galindo, que faz seu mestrado em Portugal, revela suas expectativas para as eleições deste domingo. "Realmente as pessoas creem que a culpa de todo o problema de Portugal é dos imigrantes. Eles realmente creem nisso? Porque é assustador que as pessoas não saibam da onde isso está vindo", afirma a brasileira.