Resultados parciais de eleições antecipadas apontam para derrota da esquerda em Portugal

As projeções de boca das urnas dão vitória eleitoral à coligação de direita da Aliança Democrática (AD), mas com resultados muito próximos do Partido Socialista (PS). À extrema direita do espectro político português, o Chega se consolida como previsto como terceiro partido, mas as previsões deste pleito devem permitir a André Ventura mais do que triplicar a bancada parlamentar. O Livre deve conseguir ter um grupo parlamentar, o que prejudicaria o tradicional Partido Comunista de Portugal (PCP).

Márcia Bechara, enviada especial da RFI a Lisboa

Como previsto pelas pesquisas de opinião na reta final desta campanha em Portugal, é a direita quem deve vencer estas eleições legislativas antecipadas, levando o país europeu a uma guinada histórica após oito anos de governo socialista, e nas vésperas dos 50 anos da Revolução dos Cravos, festa nacional da luta contra a ditadura salazarista, que acontece no 25 de abril.