Ataques no Mar Vermelho levam à retomada do transporte ferroviário entre a China e a Europa

Mas o atual aumento no tráfego é uma forma de vingança para a RZD, a empresa ferroviária nacional da Rússia liderada por um associado próximo de Vladimir Putin.

A RDZ é responsável pela maioria dos pedágios cobrados nessas estradas. As transportadoras privilegiam agora a segunda rota da Ferrovia Transcáspia, que contorna a Rússia através do Cazaquistão e do Azerbaijão.

Acompanhe as notícias da RFI pelo WhatsApp

Fluxo no Panamá foi reduzido

Pequim também beneficia do aumento do tráfego no Expresso Ferroviário China-Europa. Embora o frete ferroviário com a Europa tenha diminuído em 2023, ele disparou com a Rússia e o tráfego em geral continuou a crescer no ano passado.

O retorno dos ocidentais consolida a estratégia das "Rotas da Seda", cujo objetivo é desenvolver uma nova rede comercial.