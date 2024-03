Aya Nakamura, cotada para cantar na abertura dos Jogos Olímpicos Paris-2024, é vítima de comentário racista da extrema direita

À medida em que novos detalhes vão sendo revelados sobre a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos Paris 2024, surge uma nova polêmica envolvendo uma das artistas que poderão estar no palco da festa. A cantora franco-maliana Aya Nakamura, cogitada para cantar uma música de Edith Piaf na ocasião, foi estigmatizada durante um comício do partido de extrema direita francês Reconquista (Reconquête) neste final de semana, antes de receber o apoio de artistas franceses e da ministra dos Esportes.

No domingo (10), durante um primeiro grande comício do partido de extrema direita Reconquista para as eleições europeias, surgiram vaias à menção do nome da cantora na lista de artistas prováveis para a abertura dos Jogos Paris 2024.

Além disso, um pequeno grupo de ultradireita, Les Natifs, publicou no sábado (9) em suas redes sociais a fotografia de uma faixa carregada por cerca de dez de seus membros, às margens do rio Sena com os dizeres: "Não tem jeito, Aya, isso é Paris, não o mercado de Bamako!". A expressão "Não tem jeito" faz alusão a um dos sucessos da cantora, "Djadja", que conta com mais de 950 milhões de visualizações no YouTube.