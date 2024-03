Europa não está preparada para enfrentar riscos climáticos e deve se adaptar a 'catástrofes', diz relatório

"Os eventos (climáticos extremos) representam o novo normal", insistiu a diretora da AEMA, Leena Ylä-Mononen, durante uma coletiva de imprensa. "Eles também devem ser uma advertência".

A Europa é o continente que aqueceu mais rapidamente nos últimos 40 anos, sublinhou a agência. Segundo François Gemenne, presidente do Conselho Científico da Fundação pela Natureza e o Homem e membro do IPCC (grupo de especialistas da ONU sobre a evolução do clima), isso acontece porque o aquecimento global não é um fenômeno uniforme, em algumas regiões o aumento das temperaturas é maior.

"Isso quer dizer que a Europa deve enfrentar riscos climáticos muitas vezes maiores do que outras regiões do mundo. Acontece que a Europa, como continente industrializado, por muito tempo acreditou que ela era, de certa maneira, imunizada contra os impactos das mudanças climáticas. Acreditava que era um problema dos países do Sul (global), para as gerações futuras. Agora vemos, de maneira um pouco brutal e com atraso, como somos vulneráveis", diz.

Riscos imediatos e urgentes

O estudo enumera 36 grandes riscos climáticos para a Europa, 21 deles exigem uma ação imediata e oito uma resposta urgente.

Em primeiro lugar, estão os riscos ligados aos ecossistemas, principalmente marinhos e costeiros. Os efeitos combinados das ondas de calor no mar, da acidificação dos oceanos e do esgotamento do oxigênio e de outros fatores antropogênicos (gerados pelo homem como poluição, pesca, etc.), por exemplo, ameaçam o funcionamento dos ecossistemas marinhos, segundo o relatório.