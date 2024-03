França vai discutir regulamentação de "ajuda para morrer", enquanto vários países já adotaram eutanásia

A Hungria autoriza a eutanásia passiva diante do pedido do paciente.

Na Suíça, a eutanásia passiva e o suicídio assistido são tolerados.

Em países como Áustria, Alemanha e Itália, a jurisprudência pressionou por uma evolução da legislação. A legislação austríaca despenalizou a assistência ao suicídio desde 2022, mas é restrita aos maiores de idade, gravemente doentes e em fase terminal.

Na Alemanha, a eutanásia involuntária (quando a morte é provocada contra a vontade do paciente) foi praticada pelo regime nazista, que matou mais de 60 mil pacientes com deficiência metal, entre eles 6 mil crianças. A eutanásia ativa continua proibida, mas desde 2020 o país permite que pacientes morram de forma autônoma, mesmo com ajuda de terceiros.

A Itália abriu a possibilidade, em 2019, de se optar pelo suicídio medicamente assistido, se quatro pré-requisitos forem respondidos: o paciente deve ser capaz de compreender a situação, sofrer de uma patologia irreversível que provoque graves sofrimentos físicos ou psíquicos e deve estar sendo mantido vivo artificialmente. A eutanásia continua sendo crime.

Na Dinamarca, a eutanásia ativa e o suicídio assistido são crimes. Mas um médico pode deixar de cuidar de um paciente se a morte deste for inevitável. Um doente pode também deixar um testamento em que expressa a recusa de tratamento médico em algumas situações.