Inauguração de museu do Holocausto na Holanda é perturbado por manifestações pró-Palestina

Na Holanda, o novo museu do Holocausto abre esta segunda-feira (11) ao público, após sua inauguração no domingo (10) ser abalada por várias manifestações pró-Palestina que denunciavam a presença do presidente israelense, Isaac Herzog, no evento. Cerca de 200 mesquitas no país pediram ao rei que não recebesse o chefe de Estado israelense. A extrema direita holandesa participou amplamente da polêmica.

Antoine Mouteau, correspondente da RFI em Amsterdam

Durante o discurso do rei Willem-Alexander na televisão, os holandeses puderam ouvir os gritos de centenas de pessoas do lado de fora da sinagoga portuguesa, próxima ao museu, onde se realizou o discurso de inauguração.