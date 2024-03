Inundações na França deixam mortos e desaparecidos; governo promete acelerar pagamentos de seguro

Um quarto corpo foi encontrado mais cedo, nas proximidades de Dions, no departamento do Gard, onde três pessoas - um pai e seus dois filhos - haviam desaparecido, segundo as autoridades locais. A mãe, de 40 anos, foi salva antes que o carro fosse arrastado pelas águas de um rio que transbordou. As duas crianças, de quatro e 13 anos, continuam desaparecidas. Os bombeiros também procuram um homem no departamento da Ardèche, (cerca de 600 km a sudeste de Paris).

Algumas áreas chegaram a registrar, em apenas 24 horas, volumes de chuvas superiores à média de um mês inteiro.

O primeiro-ministro francês, Gabriel Attal, prometeu obras "urgentes" e a redução pela metade do prazo para pagamento das seguradoras. Ele ainda anunciou uma ajuda adicional de € 10 milhões para a reconstrução de equipamentos públicos, elevando o total investido pelo Estado para € 70 milhões. Attal também anunciou a nomeação de um prefeito delegado que ficará responsável pela reconstrução das cidades e para realizar "trabalhos urgentes nos próximos seis meses".

As medidas de simplificação da burocracia para que as vítimas possam ser indenizadas por seguradoras serão mantidas por mais dois meses, até 31 de maio, e para "facilitar a limpeza" dos cursos de água, segundo a comitiva do ministro.

"Quando aceitamos a proposta do seguro, há um prazo de 21 dias para pagar. Esse prazo será dividido por dois: serão 10 dias no máximo", declarou Attal, às vítimas de Pas-de-Calais, no noroeste da França, que manifestaram sua exasperação após meses de procedimentos para receber qualquer pagamento, numa região atingida inúmeras vezes pelas tempestades.

"É impossível viver assim", disse uma moradora da localidade de La Calotterie, que fica em Pas-de-Calais, referindo-se a uma torrente de água de 75 centímetros que se formou entre sua casa e a de seu vizinho.