Judeus de Manaus e Belém são vítimas de antissemitismo desde início da guerra em Gaza, denuncia jornal francês

O jornal Le Monde desta segunda-feira (11) traz uma reportagem sobre a comunidade judaica de Manaus e Belém, que descobriu o antissemitismo com a guerra na Faixa de Gaza.

"Tristes trópicos para os judeus da Amazônia" é o título do texto assinado pelo correspondente do Le Monde no Brasil, Bruno Meyerfeld. "Discretos, esses cinco mil sefarditas, cujos ancestrais chegaram de Fez ou Tânger, se sentem hoje abandonados", diz o diário.

A reportagem explica que, diferentemente dos ashkenazi - comunidade judaica dominante do Brasil - os sefarditas da Amazônia são quase integralmente originários do Marrocos. Representando 0,02% entre as 17 milhões de pessoas que habitam na região, a minoria escolheu Manaus ou Belém para viver.