Ramadã começa com tensão e Israel autoriza acesso de árabes-israelenses à Esplanada das Mesquitas

Netanyahu então acabou por seguir o conselho das forças de segurança. Mas isso não significa que a semana começa sem tensões.

O Mossad, o seviço secreto de Israel, considera que o Hamas prefere uma escalada de violência durante o ramadã a um acordo de cessar-fogo e libertação de reféns israelenses em troca de prisioneiros palestinos. O diretor do Mossad, David Barnea, reuniu-se mais uma vez com o diretor da CIA, William Burns, na tentativa de alcançar uma trégua temporária.

Acompanhe as notícias da RFI Brasil no WhatsApp

Trégua está distante

No entanto, a avaliação israelense é de que são pequenas as possibilidades de que isso venha a acontecer rapidamente. O Hamas mantém as mesmas posições: quer um cessar-fogo que leve ao fim da guerra, o retorno dos deslocados do sul para o norte de Gaza, e a retirada total das tropas israelenses do território.

Israel aceita flexibilizar um ponto em relação aos deslocados e permitir o retorno da população mais velha ao norte de Gaza. As demais condições já haviam sido discutidas e superadas nas conversas anteriores, de acordo com o entendimento de Estados Unidos, Egito e Catar.