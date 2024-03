Ramadã começa sem perspectiva de trégua entre Hamas e Israel na Faixa de Gaza

O governo israelense e o Hamas não chegaram a um acordo para a obtenção de uma trégua antes do início do ramadã, que começou oficialmente nesta segunda-feira (11). Dezenas de bombardeios israelenses atingiram várias áreas do território palestino, segundo as autoridades do Hamas, incluindo as cidades de Gaza, no norte, Khan Younis e Rafa, no sul.

O Hamas "pede" que o ramadã "se transforme em mês de derramamento de sangue", acusou Benny Gantz, membro do gabinete de guerra israelense.

As exigências feitas pelo grupo e o governo israelense impedem uma trégua, apesar de o chefe do grupo, Ismail Haniyeh, ter garantido neste domingo que ainda havia abertura para continuar as negociações.