Reunião de urgência na Jamaica debate Crise no Haiti; ONU pede negociações pela democracia

O Conselho de Segurança da ONU fez um apelo nesta segunda-feira (11) a "negociações" para "restaurar" a democracia no Haiti. A crise de segurança que abala o país caribenho há mais de uma semana é tema, também, de uma reunião de urgência na Jamaica, um dia após países ocidentais retirarem seus diplomatas da capital Porto Príncipe, sob controle de gangues criminosas e em "estado de sítio".

A União Europeia (UE) anunciou a retirada de todo o seu pessoal do Haiti, um país assolado pela violência de grupos armados, expressando a sua "extrema preocupação" sobre os riscos para seus funcionários. "Em resposta à dramática deterioração da situação de segurança, decidimos reduzir as nossas atividades no terreno e transferimos o pessoal da delegação da UE em Porto Príncipe para um local mais seguro fora do país (...). Atualmente, evacuamos todo o pessoal da UE do Haiti", declarou Peter Stano, porta-voz do chefe da política externa da UE, Josep Borrell.

O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, viajou nesta segunda-feira à Jamaica para participar da reunião de emergência da Comunidade do Caribe (Caricom), França, Canadá e ONU sobre a crise no Haiti. De acordo com o Departamento de Estado americano, Blinken discutirá os esforços destinados a "estabelecer rapidamente uma transição política no Haiti através da criação de um colégio presidencial independente", declarou o porta-voz Matthew Miller num comunicado de imprensa.