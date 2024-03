Em meio à crise na saúde, Coreia do Sul começa a demitir médicos grevistas

"Inaceitável"

Os médicos têm até 25 de março para dar uma resposta ao governo sul-coreano se voltarão aos seus postos. Este domingo (10), o ministro da Saúde e Assuntos Sociais, Cho Kyoo-hong, lamentou que grevistas estivessem impedindo os seus colegas de voltarem ao hospital. "É absolutamente inaceitável atacar quem trabalha dia e noite no hospital e forçá-los a participar nessa ação coletiva", afirmou.

Ao mesmo tempo, as autoridades garantem o perdão a quem concordar em voltar ao trabalho antes do final dos procedimentos administrativos de demissão. Uma leniência que pode ser explicada pela preocupação do governo diante da crise hospitalar no país.

Esta segunda-feira, mais de 150 médicos militares e responsáveis ??de saúde pública foram mobilizados para tentar evitar adiamentos de operações e procedimentos urgentes que se acumulam há quase três semanas nos hospitais sul-coreanos.

Aumento das vagas

Os grevistas protestam contra um projeto governamental que visa aumentar em 65% o número de admissões nas faculdades de medicina a partir do próximo ano, ou cerca de 2.000 pessoas por ano. Esta é uma medida considerada essencial para fazer face à escassez de pessoal de saúde e ao envelhecimento da população na Coreia do Sul.