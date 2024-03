EUA não veem razão para adiar envio de missão do Quênia ao Haiti

Após meses de espera, o Quênia anunciou nesta terça-feira (12) a suspensão do envio de policiais ao Haiti, no âmbito de uma missão internacional apoiada pela ONU. Os Estados Unidos minimizaram a decisão das autoridades do país africano, estimando que um acordo de transição poderia permitir o estabelecimento de um novo governo, como deseja Nairobi.

"Houve uma mudança radical após o colapso total da lei e da ordem e a renúncia do primeiro-ministro do Haiti", Ariel Henry, afirmou Korir Sing'oei, um alto funcionário do Ministério das Relações Estrangeiras do Quênia justificando a decisão do país africano de suspender a missão planejada previamente. Os EUA disseram que "não vêem razão para adiar a missão" policial liderada pelo Quênia.

"É claro que eu ficaria preocupado com qualquer atraso, mas não achamos que um atraso seja necessário", disse o porta-voz do Departamento de Estado americano, Matthew Miller, a repórteres esta tarde.