Haiti: premiê Ariel Henry renuncia, deixando um país mergulhado na violência de gangues

Durante a noite de sábado para domingo, os americanos tiraram seu pessoal diplomático não essencial de helicóptero.

As autoridades haitianas declararam há uma semana o estado de emergência, acompanhado de um toque de recolher obrigatório noturno, no departamento oeste, que inclui a capital, mas não controlam totalmente este território.

O toque de recolher foi prorrogado de segunda a quinta-feira, de acordo com um comunicado de imprensa das autoridades.

Segundo vários diplomatas, a reunião de Kingston pretendia formalizar uma proposta a Ariel Henry, para que este cedesse o poder a um conselho de transição composto por um amplo painel da sociedade civil haitiana.

Na segunda-feira, o Conselho de Segurança da ONU apelou a todos os atores políticos haitianos para "negociações sérias" para "restaurar as instituições democráticas" do país.

O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, anunciou após a reunião na Jamaica que os Estados Unidos forneceriam US$ 133 milhões adicionais para resolver a crise, incluindo US$ 100 milhões para a força multinacional a ser enviada ao Haiti, e US$ 33 milhões em ajuda humanitária.