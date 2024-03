Leucemia pode ser silenciosa; saiba quando suspeitar da doença

"Fiz exames hematológicos, cardiovasculares e um PET-CT, que é uma tomografia do corpo todo para determinar o grau de disseminação de uma doença ou infecção. Demorei entre um mês e meio e dois para concluir todos esses exames e é óbvio que fiquei emocionalmente desgastado. Mas continuei trabalhando normalmente. Afinal, não sentia nada", contou o médico à RFI.

Após todos os exames, o cardiologista descobriu que tinha leucemia linfocítica crônica. Ele conta que foi difícil aceitar o diagnóstico, mas isso nunca o impediu de levar uma vida normal. Após vários anos de convivência "pacífica" com a doença, Eurico Correia teve sintomas como anemia e aumento do baço, controlados com quimioterapia e tratamento oral.

Doença silenciosa

Como aparece a leucemia? Tudo começa dentro da medula óssea, o tecido que fica dentro do osso. Ali nascem as células do sangue, originárias das células-tronco, que vão se dividindo e se especializando em glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas.

Quando a leucemia se manifesta, é porque as células imaturas, que ainda não se especializaram, já substituíram as "normais" dentro da medula, do sangue e do sistema linfático.

Existem vários tipos de leucemia e a incidência da doença difere de acordo com o tipo e subtipo, explicou o hematologista brasileiro Jayr Schmidt Filho, que atua no hospital A.C. Camargo, em São Paulo.