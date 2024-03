Macron é acusado de instrumentalizar eleições europeias com plano de ajuda à Ucrânia

Guerra no centro das eleições

O assunto também está na capa do jornal Libération, estampada com uma foto de Macron e Zelensky frente a frente. "A campanha da Ucrânia" é a manchete do diário progressista, que afirma que o presidente francês coloca a guerra no centro das eleições europeias, com o claro objetivo de tirar proveito da falta de consenso sobre a questão na extrema direita e na esquerda radical.

Em editorial, Libé explica que a iniciativa ocorre depois do fracasso da estratégia de dissuasão adotada por Macron no final de fevereiro, quando afirmou não descartar o envio de soldados à Ucrânia para enfrentar o exército russo. Segundo o texto, a ideia era mostrar ao presidente russo, Vladimir Putin, que a Europa não se dobraria diante de Moscou, mas com o recuo dos aliados europeus diante da ideia e da reação negativa que as declarações de Macron tiveram na França, o presidente francês se viu isolado.

Aposta arriscada

Mas, para o jornal Les Echos, levar a guerra na Ucrânia ao Parlamento francês é "uma aposta arriscada de Macron". Mesmo que o voto da Assembleia e do Senado sejam simbólicos e não-vinculativos, uma recusa das duas casas de aprovar o chamado "pacto bilateral de segurança" pode ter "consequências políticas catastróficas", avalia o diário.

Les Echos afirma que o Palácio do Eliseu, sede da presidência francesa, não exclui uma participação de Macron em um programa de entrevista na televisão, como fez o chefe de Estado em vários outros momentos-chave do país. O objetivo, segundo o diário, é acabar com os rumores de instrumentalização das eleições europeias e mostrar que a guerra na Ucrânia é uma questão verdadeiramente importante para a França.