Navio com comida parte do Chipre para Gaza abrindo corredor marítimo de ajuda humanitária

A embarcação transporta, também, um dispositivo em forma de plataforma flutuante para permitir o desembarque da ajuda que chega a Gaza, uma vez que não existe um porto operacional no enclave palestino.

O Pentágono informou que a construção da estrutura levaria até 60 dias e provavelmente envolveria mais de mil soldados. O porto temporário "poderia fornecer mais de 2 milhões de refeições por dia aos cidadãos de Gaza", detalhou seu porta-voz, Pat Ryder.

Fundada em 2010, a World Central Kitchen é uma organização não governamental sem fins lucrativos dedicada a fornecer refeições após desastres naturais. O chef José Andrés já preparou e enviou comida, por exemplo, ao Haiti, após um terremoto devastador.

Um teste para o Chipre, uma esperança para Gaza

O presidente da República, Nikos Christodoulides, esteve pessoalmente envolvido no estabelecimento deste corredor humanitário, afirma a enviada especial da RFI ao Chipre, Sophie Guignon. É um teste para este pequeno país no Mediterrâneo Oriental, que aderiu à União Europeia (UE) em 2004.

Ainda que seja louvável, esta opção de um corredor humanitário marítimo para Gaza será menos eficaz do que a rota de transporte rodoviário. Centenas de caminhões viajam para a Faixa de Gaza via Rafah, no Egito, ou pelo ponto de passagem de Kerem Shalom.