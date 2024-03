"Se você não tem dinheiro, morre de fome", diz pai que pede comida nas ruas de Gaza para a família

De acordo com a ONU, das 2,4 milhões de pessoas no território, 2,2 milhões estão em risco de fome e sem comida e água potável. Cerca de 1,7 milhão foram deslocadas pelos combates e os ataques israelenses destruíram quase totalmente a infraestrutura no enclave.

Leia tambémNavio com comida parte do Chipre para Gaza abrindo corredor marítimo de ajuda humanitária

Um relatório elaborado por três agências das Nações Unidas indicou, em fevereiro, que pelo menos 90% das crianças palestinas menores de 5 anos sofriam de uma ou mais doenças infecciosas na Faixa de Gaza. O documento relatava que a falta alarmante de alimentos, a desnutrição desenfreada e a rápida propagação de doenças poderiam levar a uma "explosão" no número de mortes de crianças no território palestino em guerra.

Mais de 25 mil mulheres e crianças palestinas foram mortas na campanha militar de Israel na Faixa de Gaza desde o início da guerra, em 7 de outubro, segundo o Pentágono.