Bombardeio israelense a depósito de agência da ONU mata funcionário que distribuía comida a palestinos

A agência da ONU para os refugiados palestinos (UNRWA) anunciou nesta quarta-feira (13) a morte de um de seus funcionários em um ataque israelense a um armazém em Rafah, no sul da Faixa de Gaza. O Ministério da Saúde do movimento islâmico palestino Hamas, por sua vez, relatou quatro mortes no "bombardeio" ao armazém. Mais de cinco meses após o início do conflito, os cerca de 2,4 milhões de palestinos que vivem na região enfrentam uma dramática crise humanitária.

"Pelo menos um funcionário da UNRWA foi morto e outros 22 ficaram feridos durante um ataque israelense a um centro de distribuição de alimentos no leste de Rafah", disse um comunicado da agência. "O ataque de hoje a um dos poucos centros de distribuição da UNRWA ainda funcionais na Faixa de Gaza ocorre num momento em que a desnutrição e a fome se espalham" no território, segundo o diretor da agência, Philippe Lazzarini, citado no texto.

De acordo com o responsável pela instituição, os dois lados sabiam da atuação dos trabalhadores humanitários no local. "Todos os dias, damos as nossas coordenadas às partes em conflito. O Exército israelense recebeu as coordenadas, incluindo as deste centro, ontem (terça-feira)", acrescentou Lazzarini.