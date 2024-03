Câmara dos Representante examina projeto de lei que pode proibir TikTok no país

Na semana seguinte à aprovação do projeto pela comissão do Congresso, o TikTok passou a informar seus usuários através de uma notificação em tela cheia sobre a legislação, pedindo que eles se comuniquem com os parlamentares para tentar frear sua aprovação.

O CEO da ByteDance, Shou Zi Chew, tentou se reunir com membros do Congresso e chegou a enviar cartas a dois deputados questionando as razões que embasam a norma. Por fim, como justificativa econômica, ByteDance argumenta que proibir o uso do TikTok prejudicaria outras 5 milhões de empresas que dependem da plataforma.

Lei poderia esbarrar na liberdade de expressão

Apesar de ter recebido o respaldo dos dois partidos na Câmara dos Representantes, o projeto ainda esbarra em algumas questões jurídicas e logísticas, e uma delas é a liberdade de expressão. A Primeira Emenda da Constituição Americana foi o artifício legal usado para bloquear tentativas anteriores de proibir o Tik Tok.

Para que isso não se repita agora, segundo especialistas no tema, o governo precisaria provar que não há intenção de restringir a manifestação de um discurso ou conteúdo.