Europa dá um passo à frente para proteger liberdade de imprensa ao adotar lei inédita

O texto foi amplamente aprovado por 464 votos a favor, 92 contra e 65 abstenções.

"Não devemos fechar os olhos ao fato da liberdade de imprensa estar ameaçada em todo o mundo, incluindo na Europa", afirmou a eurodeputada alemã Sabine Verheyen, relatora do texto. "A lei europeia sobre a liberdade dos meios de comunicação social é a nossa resposta a esta ameaça", sublinhou a deputada do Partido Popular Europeu (PPE, à direita), durante debate em sessão plenária em Estrasburgo, na França.

O projeto de regulamentação da mídia foi apresentado em setembro de 2022 pela Comissão Europeia para proteger o pluralismo e a independência dos meios de comunicação social, frente à deterioração da situação em países do bloco, como a Hungria e a Polônia, mas também com o uso de programas piratas do tipo Pegasus ou Predator contra os jornalistas.

O novo texto trata do respeito ao sigilo das fontes jornalísticas e da proibição de utilização de tecnologias de vigilância em dispositivos utilizados por repórteres.

"Grande progresso"

Durante as negociações, a França, em particular, insistiu em incluir uma possibilidade de exceção "em nome da salvaguarda da segurança nacional", suscitando preocupação entre os profissionais da mídia e os defensores da liberdade de imprensa. São previstas possibilidades limitadas de isenções, mas que não mencionam, finalmente, a segurança nacional.