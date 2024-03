França: relatório revela práticas ilícitas na adoção internacional como roubo e compra de crianças

Em entrevista à RFI no ano passado, Macedo relatou que outro crime que aparece de forma recorrente é a fraude de documentação para "facilitar" a adoção. "Se pegamos o caso do Brasil, tem aquilo que é chamado de 'adoção à brasileira'. A mulher tem a criança, só que ao invés dela, do pai da criança ou de alguém da família dessa mãe registrar a criança no cartório, quem vai é o 'casal adotivo'. Isso é um tipo de fraude que existiu bastante [no Brasil] no começo dos anos 1980", conta o historiador.

Associações de pessoas adotadas exigem respostas

As dezenas de milhares de pessoas adotadas nas décadas de 1970, 1980 ou 1990 ainda exigem respostas. Treze associações internacionais de pessoas adotadas no Sri Lanka, na Coreia, no Mali e em Ruanda, entre outros países, criaram um coletivo para se ajudarem mutuamente.

"Quando se tornam pais, os adotados querem transmitir a sua história. Ou quando os pais adotivos morrem, querem conhecer seus pais biológicos", explica Marie Marre, médica e fundadora do Coletivo de Adotados Franceses do Mali.

Para alguns, a investigação revela inconsistências, diferentes datas de nascimento em vários documentos, falsificação de certidões, ausência de consentimento da mãe para o abandono, segundo as associações.

"No Mali, por exemplo, pais biológicos foram informados de que seu filho iria para França para receber educação ou tratamento e que regressaria. Aos pais adotivos, a associação afirmou que a mãe abandonou a criança. As famílias nunca mais viram o filho", explica Marie Marre.