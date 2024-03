Haiti: ONU anuncia retirada de trabalhadores e Quênia espera conselho de transição para enviar missão

Segunda-feira (11), durante uma reunião de emergência com representantes haitianos na Jamaica, a Comunidade do Caribe (Caricom), a ONU e vários países como os Estados Unidos e a França incumbiram as formações haitianas de criar um "conselho de transição presidencial".

O envio de mil agentes da polícia do Quênia para o Haiti encontrou vários obstáculos legais.

O chefe de Estado queniano e Ariel Henry, no entanto, assinaram um acordo no dia 1° de março, em Nairóbi, para enviar agentes da polícia queniana. A ONU deu luz verde em outubro a esta força tarefa, também apoiada pelos Estados Unidos.

No final de fevereiro, cinco países, incluindo o Benim, com mais de 1.500 homens, notificaram a ONU de sua participação na futura missão. Os outros membros desta missão são as Bahamas, Bangladesh, Barbados e Chade, segundo o porta-voz do secretário-geral da ONU, Stéphane Dujarric.

(Com AFP)