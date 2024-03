Mortalidade infantil de menores de 5 anos registra queda histórica em 2022, mostra relatório da ONU

"Por trás desses números, há histórias de parteiras e profissionais de saúde qualificados que ajudam as mães a dar à luz com segurança, que vacinam e as protegem de doenças mortais" ou que vão "em casa" para garantir a boa saúde e nutrição das crianças, disse em um comunicado Catarina Russell, diretora-geral da Unicef.

"Mas esta é uma conquista precária. É provável que o progresso registre uma estagnação ou mesmo uma reversão, a menos que sejam feitos esforços para enfrentar as muitas ameaças à saúde e à sobrevivência de recém-nascidos e crianças", alerta o relatório.

Segundo a organização, em âmbito global e em algumas regiões, como a África subsariana, entre 2000 e 2015, o declínio da mortalidade infantil global foi duas vezes mais rápido que no período entre 2015 e 2022.

Um total de 162 milhões de crianças com menos de 5 anos morreram desde 2000, incluindo 72 milhões no primeiro mês após o nascimento. As complicações relacionadas ao parto (bebês prematuros, asfixia, anomalias congênitas, etc.) continuam sendo uma das principais causas de mortalidade infantil, com 2,3 milhões de mortes no primeiro mês de 2022.

Entre um mês e 5 anos, algumas infecções respiratórias, especialmente a pneumonia, a malária e a diarreia são as principais causas das mortes prematuras, que podem ser evitadas, sublinha o relatório.

Mas sem investimento urgente em saúde infantil, 59 países não cumprirão a meta da ONU de reduzir a mortalidade infantil para 25 mortes por 1.000 nascidos vivos até 2030, e 64 não cumprirão a meta específica de mortes no primeiro mês (12 por 1.000).