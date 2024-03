Polícia da Lituânia investiga agressão a positor russo que era braço direito de Navalny

"O erro fundamental seria acreditar que a concessão de territórios pode apaziguar a Rússia de Putin. Não, não podemos evitar uma guerra mais ampla na Europa permanecendo quietos e não interferindo no banho de sangue que a Rússia comete na Ucrânia", disse Gitanas Nauseda no discurso de abertura de um fórum estratégico internacional de segurança na capital francesa.

"Tal como a Tchecoslováquia não foi suficiente para Hitler, a Ucrânia não bastará para Putin. Nem os Estados Bálticos e a Polônia. Nenhum dos estados europeus está seguro neste momento", disse.

A primeira edição do "Fórum de Defesa e Estratégia de Paris", é uma grande conferência internacional sobre segurança e vai até quinta-feira (14) em Paris, com cerca de sessenta eventos no programa, além da presença de políticos, diplomatas, adidos de defesa, pesquisadores e acadêmicos.

(Com AFP e RFI)