Principal opositora de presidente da Ruanda é vetada da eleição presidencial

"A recusa da minha reabilitação não é apenas um revés pessoal, mas é emblemática das questões mais amplas que a nossa nação enfrenta, questões que as organizações de direitos humanos e os parceiros de desenvolvimento da Ruanda há muito criticam", escreveu em um comunicado divulgado pouco depois da decisão judicial.

No documento, ela ainda levanta preocupação sobre a independência do Poder Judiciário, a restrição dos direitos políticos e a supressão de vozes alternativas no país marcado pelo genocídio que, em 1994, matou cerca de um milhão de ruandeses da etnia tutsi, além de alguns moderados do grupo étnico hutu.

O atual presidente tem influência na política do país desde aquela época. Como em 2024 o genocídio completa 30 anos, a eleição em julho será ainda mais emblemática. Muitos ruandeses estão céticos sobre uma eventual mudança. A eleição no país é sempre marcada por suspeitas de fraudes e campanhas difamatórias contra opositores. Mas havia, em parte da população, um fio de esperança de mudança, principalmente pela possível participação de Victoire Ingabire na eleição.

"A pretensão do país de ser uma democracia multipartidária parece cada vez mais frágil", publicou no X (antigo Twitter) a escritora britânica Michela Wrong, autora do livro Do Not Disturb, focado na morte, em 2014, do desertor ruandês Patrick Karegeya, pelo qual o governo ruandês negou responsabilidade.

Crime de "negação do genocídio"

Victoire é da etnia hutu, mas havia saído do país antes do genocídio acontecer. Ela voltou exatamente para desafiar Kagame concorrendo à presidência. Na campanha eleitoral de 2010 ela foi acusada de ter minimizado o massacre de 30 anos atrás porque, durante uma entrevista no memorial dedicado ao genocídio em Kigali, ela disse ter sentido falta de referência aos hutus que se recusaram a matar os tutsis na época em que o derramamento de sangue em praticamente todos os cantos do país ocorreu.