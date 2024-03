Putin exalta armas nucleares russas 'mais avançadas' que americanas e fala de 'rancor' de Macron

Para o presidente russo "líderes africanos de alguns países fizeram acordos com operadores econômicos russos" porque já não queriam "trabalhar em certas áreas com os franceses", declarou.

"Não entendo por que as pessoas podem ficar com raiva do nosso país se um Estado independente quer fortalecer as relações com parceiros de outros países, especialmente a Rússia", disse Putin.

Durante a entrevista, ele também falou sobre outras questões. Negou que a Rússia influenciaria as eleições americanas e que ajudava a Coreia do Norte a desenvolver seu programa de armamento. O presidente russo criticou ainda a adesão da Suécia e da Finlândia à Otan. Segundo ele, "a Rússia não tinha tropas na fronteira da Finlândia mas agora terá".

Macron viaja à Alemanha

Apesar do fracasso da contraofensiva ucraniana no verão de 2023, a Rússia ainda não conseguiu derrotar a Ucrânia dois anos depois do início da guerra, em 24 de fevereiro de 2022.

Mas, a ajuda ocidental diminuiu, e há dúvidas sobre quanto tempo o Exército ucraniano ainda poderá se manter a linha de frente. Para o Ocidente, uma vitória militar russa na Ucrânia só alimentaria suas ambições territoriais na Europa.