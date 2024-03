Trump e Biden somam delegados e vão oficializar candidatura à presidência

Depois de mais um dia de primárias republicanas e democratas nesta terça-feira (12), Joe Biden e Donald Trump obtiveram o número de delegados necessários para a indicação à candidatura da eleição presidencial americana, em 5 de novembro. O anúncio oficial ocorrerá durante as convenções nacionais dos partidos, que acontecem em julho e agosto.

O atual presidente americano, Joe Biden, ultrapassou a barreira dos 1.968 delegados ao vencer as primárias democratas na Geórgia. Para Trump, de 77 anos, a vitória no estado de Washington, no noroeste do país, permitiu que ele ultrapassasse o limite de 1.215 delegados para conquistar a indicação do Partido Republicano.

"Estou honrado que a coalizão de eleitores que representa a diversidade do Partido Democrata em todo o país tenha acreditado em mim mais uma vez para liderar o partido, em um momento em que a ameaça representada por Trump é maior do que nunca", disse Biden em um comunicado. Ele criticou a campanha "de ressentimento e vingança" do republicano.