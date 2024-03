Ajuda humanitária para Faixa de Gaza avança lentamente por mar; extremistas tentam bloquear comboios

Quatro navios do exército norte-americano também deixaram na terça-feira os Estados Unidos com cerca de uma centena de soldados e o equipamento necessário para construir um cais em Gaza para descarregar a ajuda humanitária, "no prazo de 60 dias", segundo as autoridades norte-americanas.

Esses esforços são, no entanto, apenas medidas provisórias, salienta a ONU, segundo a qual nem os envios marítimos, nem os lançamentos aéreos podem substituir o transporte terrestre para a entrega de ajuda, uma observação amplamente compartilhada.

"Não há alternativa viável às rotas terrestres do Egito, Jordânia e pontos de entrada de Israel em Gaza para entregas de ajuda em grande escala", destacaram os Estados Unidos, Chipre, os Emirados, a UE e o Qatar numa declaração conjunta.

O texto também considera que a abertura do porto israelense de Ashdod à ajuda humanitária "constituiria um acréscimo bem-vindo e significativo" ao sistema de entrega de alimentos, remédios e outros produtos de primeira necessidade.

De momento, a ajuda por via terrestre é transportada principalmente da Jordânia ou do Egito para dois postos de controle israelense no sul de Gaza, onde as mercadorias são inspecionadas detalhadamente.

Na terça-feira, pela primeira vez, o exército israelense autorizou a entrada de caminhões do Programa Alimentar Mundial (PAM) no norte de Gaza, aumentando as esperanças de uma aceleração das entregas para satisfazer as imensas necessidades de cerca de 2,4 milhões de habitantes do território.