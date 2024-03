Arena Porte de la Chapelle marca a revitalização do norte de Paris para os Jogos Olímpicos de 2024

Parte do terreno está sendo remodelado, para facilitar a circulação de pedestres. Porte de la Chapelle receberá ainda uma nova universidade, muitas vias de acesso para facilitar a caminhada dos moradores, árvores e vegetação.

"Estamos finalizando os últimos quilômetros do que chamamos as "olimpistas", que fazem parte do plano para uso de bicicletas na metrópole de Paris, só na capital serão 60 quilômetros a mais", explica Pierre Rabadan, responsável pelo Esporte, Jogos Olímpicos e Paraolímpicos junto à prefeitura de Paris. "Nós já entregamos ciclovias nos grandes eixos de Paris como o Boulevard Saint Michel ou o Boulevard do Palais, e resta alguns quilômetros ainda pra terminar até os Jogos para alcançarmos nosso objetivo", acrescenta. "As mudanças não são apenas em Porte de la Chapelle, mas também na cidade de Saint Denis e estamos melhorando todas as grandes portas de entrada de Paris, onde há eixos rodoviários onde a circulação de bicicletas ainda é complicada, para ligar os locais de competição e permitir aos espectadores de ir de um lugar a outro usando as ciclovias", completa.

Pierre Rabadan também fala sobre os novos empreendimentos e reformulação de todo o bairro. "Além desse equipamento que vamos inaugurar em poucos dias, é todo um bairro que está em transformação. Há uma faculdade que será construída lá atrás, onde vemos os guindastes. Há um novo bairro, da Chapelle internacional, estamos refazendo todo o Boulevard de La Chapelle que penetra em Paris, com um grande parque lá que se chama Chapelle-Charbon é a transformação de todo esse bairro e essa ligação com Seine Saint-Denis, ao lado, cidade que foi repensada graças aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, em tempo recorde. Essa arena, o ginásio e todo o espaço público construído foi feito em menos de 4 anos, um recorde em termos de eficácia e não temos nenhum atraso. Pois a inauguração será no dia 11 de fevereiro", anuncia.

Construção do futuro

De acordo com a prefeitura de Paris, a arena Adidas Porte de la Chapelle serviu como um laboratório de como devem ser as construções do futuro. Todo o concreto foi produzido localmente, para evitar o deslocamento de caminhões. A organização dos espaços e os materiais foram pensados com o objetivo de reduzir o impacto desse novo equipamento esportivo.

Eve Brunelle, da prefeitura de Paris, destaca a climatização da arena Adidas sem emissão de carbono, feita a base de energia renovável, oriunda da geotermia. Funciona como uma grande pilha para todo o entorno, onde serão erguidos 800 apartamentos.