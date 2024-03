'Deslizes' recorrentes na Sciences Po abalam reputação da instituição de elite francesa

Alunos aliviados após demissão de diretor

Já o diário de linha editorial progressista Libération prefere dar destaque à saída de Vicherat, diretor que havia assumido o posto em novembro de 2021 com a bandeira de combate às violências sexuais e sexistas na instituição. Ele sucedeu a Frédéric Mion no cargo - que havia pedido demissão em fevereiro do mesmo ano após acusações de encobrir o respeitado cientista político Olivier Duhamel, suspeito de agressão sexual de um menor de idade.

"Entre os estudantes, o anúncio [da demissão de Vicherat] foi uma surpresa, mas recebida com alívio. Uma decisão lógica", conta o Libération, "porque não se pode promover uma agenda de combate às violências quando se é acusado de uma e se responde na justiça por isso", disse um universitário.