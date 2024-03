Holanda: desistência de Wilders mostra que extrema direita europeia tem dificuldades de chegar ao poder

O próximo passo serão provavelmente novas negociações entre as quatro siglas: o Partido da Liberdade (PVV) de Wilders, o partido agrícola BBB, os liberais de centro-direita VVD e o NSC anti-corrupção.

As conversações entre os quatro partidos têm sido frequentemente acaloradas, com farpas nas redes sociais e grandes preocupações sobre algumas das posições políticas islamofóbicas e anti-Europa do PVV.

As sondagens mostram que o apoio a Wilders e ao seu partido PVV só cresceu desde a sua vitória eleitoral. "Não se esqueçam: um dia serei primeiro-ministro da Holanda. Com o apoio de ainda mais holandeses", insistiu. "Se não for amanhã, então depois de amanhã. Porque as vozes de milhões de holandeses serão ouvidas!", acrescentou no X.

Obstáculos para a extrema direita persistem

Apesar do aumento constante dos resultados eleitorais em muitos países da UE, os partidos europeus de extrema direita continuam enfrentando obstáculos persistentes para chegar ao poder, salientam os especialistas.

No passado, as forças políticas tradicionais conseguiram conter a extrema direita insistindo sobre o perigo que representava para a democracia. Seus resultados eleitorais também permaneceram marginais, não ultrapassando a marca dos 15%, observa Gilles Ivaldi, pesquisador da Sciences Po, em Paris.