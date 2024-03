ONU promete criar "ponte aérea" para agilizar ajuda humanitária ao Haiti

Enquanto o aeroporto internacional de Porto Príncipe permanece fechado, a missão da ONU no Haiti anunciou, na noite de quarta-feira (13), que pretende criar uma ponte aérea para a transferência de ajuda humanitária. Um Conselho presidencial de transição deve ser criado para tentar restabelecer a estabilidade, mas a população permanece cética sobre o assunto.

As Nações Unidas estabelecerão uma "ponte aérea" entre o Haiti e a vizinha República Dominicana para permitir "a fluidez da ajuda humanitária" ao país em crise, anunciou a missão da ONU no Haiti no X.

"As Nações Unidas no Haiti estão trabalhando para estabelecer uma ponte aérea com a República Dominicana para a fluidez da ajuda e a movimentação de seu pessoal", disse a missão, especificando que parte do pessoal seria temporariamente reassentada no exterior" e que a chegada de outro pessoal de "crise" era esperada.