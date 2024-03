Pesquisa aponta leve recuperação econômica, mas Venezuela ainda sofre com lacunas sociais

Outro fator que pende na balança social é a disparidade de gênero. A atividade econômica da população masculina chega a 62,7%. No entanto, a taxa feminina é de apenas 37,3%.

Deslocamento externo e interno

Luis Pedro España explicou que a vulnerabilidade social é maior onde os serviços básicos (água, eletricidade, saneamento, saúde e alimentação) são pouco acessíveis.

Por isso, de acordo com o analista, "cerca de 2,1 milhões de pessoas se deslocaram internamente entre 2018 e 2023". Para 2% a mudança foi motivada pela oferta de serviços públicos. Já 80%, por motivos familiares. Entre as cidades favoritas para a mudança interna estão Caracas, Miranda e Carabobo.

Caracas e San Cristóbal (no estado Táchira, na fronteira com a Colômbia) "são as cidades com menor vulnerabilidade social, enquanto Maracaibo (região oeste) e Maturín (região leste) são as que têm situações mais vulneráveis".

Tanto Maracaibo como Maturín são estados dependentes da sucateada indústria petroleira do país e tiveram o orçamento público reduzido drasticamente nos últimos anos. Com o agravamento da precariedade na infraestrutura no interior do país, Caracas passou a ser considerada um oásis - onde há maior oferta de combustível, eletricidade e fornecimento de água encanada.