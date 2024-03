A Europa está preparada para uma guerra contra a Rússia?

"A invasão da Ucrânia pela Rússia marca a abertura do grande confronto entre os impérios autoritários e as democracias, e ele começa no nosso continente", salienta uma das reportagens. Se, por um lado, o arsenal da Otan é incomparavelmente superior ao russo, mostram os números, uma aliança entre Moscou e Pequim daria lugar a um conflito devastador - e sem contar o apoio de outros países como Coreia do Norte e Turquia, aliados da Rússia.

Ameaça de Trump para futuro da Europa

E é neste aspecto que a possível eleição de Donald Trump nos Estados Unidos é arriscada, e poderia marcar "a transformação dos Estados Unidos em uma democracia não-liberal, o desaparecimento da Otan e até a negociação com Vladimir Putin de um novo Yalta para partilhar a Europa", destaca a revista, em referência à conferência realizada entre as potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial, em 1945.

Enquanto isso, a mobilização de uma economia de guerra da União Europeia, por meio da indústria bélica, está longe de ser um consenso entre os países, constata a Le Point, mas também a concorrente L'Obs. "Na Europa, quantas divisões?", pergunta a publicação, em um jogo de palavras com o linguajar militar.

"As incertezas de Washington obrigam os aliados europeus a reforçar o seu apoio a Kiev contra a Rússia, mas eles permanecem paralisados por desacordos estratégicos e uma indústria de defesa balbuciante", salienta L'Obs.

Economia de guerra

A revista avalia que "se tem uma coisa que Emmanuel Macron sabe fazer bem é falar demais". Assim, seus comentários sobre a possibilidade de envio de soldados para ajudar Kiev "tiveram o mérito de deixar claro quanto há divergências entre os aliados europeus" sobre qual deve ser o apoio do bloco para a Ucrânia enfrentar a invasão russa.