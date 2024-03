Argentina bate recorde histórico de dengue mas governo nega vacina gratuita

Em entrevista com a RFI, um dos maiores especialistas da América Latina, Dr. Roberto Debbag, vice-presidente da Sociedade Latino-Americana de Vacinologia, explicou como as mudanças climáticas alteraram o ciclo de contágios.

Historicamente, a temperatura cai muito na Argentina a partir de abril e maio. Desde 2023, com o aumento da temperatura global, os invernos têm sido pouco rigorosos e a epidemia tornou-se contínua, sem interrupção no inverno.

"Desde o ano passado, não houve interrupção do surto epidêmico. A tropicalização, sobretudo no Norte do país, pode manter a epidemia contínua", aponta Debbag.

Para se ter uma ideia da tendência, na Terra do Fogo, no extremo sul do continente, as temperaturas são baixas mesmo no verão. Neste ano, já foram registrados 386 casos na ilha.

Impacto socioeconômico

O aumento de casos de dengue na Argentina é consequência de uma combinação de fatores climáticos com aumento da pobreza. O efeito El Niño somou-se ao aquecimento da temperatura, enquanto a crise econômica deixou seis em cada dez argentinos pobres.