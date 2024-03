Artista mexicano esmaga carro da Tesla com escultura gigante para provocar Elon Musk

Mármol, um escultor de 42 anos, nunca teve um carro e diz que circula em bicicleta. Dirigindo-se a Elon Musk em tom de zombaria, o mexicano explica o significado de sua abordagem artística. "Veja o que estou fazendo com seu maldito carro com esta cabeça maravilhosa, que é maior do que você e as tecnologias desenfreadas", diz o artista, contatado pela agência AFP na Espanha, onde participa de uma exposição.

A obra foi instalada no badalado bairro Roma, bem no centro da cidade. Há apenas um ano, Musk anunciou a construção de uma "megafábrica" em Monterrey, a capital industrial do norte do México. A instalação, descrita por alguns críticos como "surreal" ou digna da intervenção de um "extraterrestre", está hospedada no Colima 71, um estabelecimento que fica no meio do caminho entre um hotel clássico e um centro de arte.

"US$ 40.000 desapareceram em instantes"

Um vídeo mostra o momento em que a cabeça esmaga gradualmente o teto do carro. As baterias foram removidas para evitar qualquer incidente.

O primeiro desafio foi comprar o carro, que custou US$ 40.000 no mercado de segunda mão. O nome do patrocinador que possibilitou a instalação é mantido em segredo.

O desafio seguinte foi encontrar o bloco de pedra. Originalmente pesando 12 toneladas, a rocha diminuiu para nove toneladas depois que o artista esculpiu o crânio, os olhos enormes e os lábios grossos.